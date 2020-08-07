У країнах Балтії зафіксували різкий приріст нових випадків COVID-19

У Литві, Латвії та Естонії з початку тижня фіксується різкий добовий приріст інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на профільні відомства та ЗМІ балтійських країн.

Зокрема, в Литві 3 серпня виявлено 10 нових випадків коронавірусу, а 6-го - вже 24. Причому в останньому випадку два підтверджені факти зараження є "привізними" - з України та Філіппін. Загальна кількість інфікованих у Литві 2171 становить, 1656 осіб уже одужали. Від коронавірусу помер 81 хворий.

Якщо в Естонії 3 серпня було зареєстровано 1 новий випадок інфікування, то 5-го - вже 22. Як наголошують медики, чимало нових випадків пов'язані з діяльністю розважальних закладів. Окрім того, 11 випадків пов'язано зі спалахом захворювання на танкері Yara Nauma, але з місцевим населенням контактували лише двоє моряків.Обидва госпіталізовані, один з них, росіянин, перебуває в реанімації, він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Загалом в Естонії зареєстровано 2113 інфікованих, з них одужали 1948, померли 63 особи.

У Латвії 3 і 4 серпня фіксувалося по 3 нові випадки, а 6-го - 18. Таких показників щоденного приросту не було з травня. Причому дев'ять випадків інфікування, виявленого до четверга, пов'язані з осередком в Мур'янській спортивної гімназії. Наприкінці минулого тижня її велосипедисти брали участь у змаганнях в Естонії.

Від початку епідемії в Латвії виявлено 1275 випадків інфікування, померли 32 особи, одужали 1070.

За останніми даними Worldometer, у світі зареєстровано 19 млн 211 тис. 939 випадків зараження коронавірусом, зокрема 716 тис. 29 летальних, одужали 12 млн 335 тис. 393 осіб.