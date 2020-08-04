Українці та їх роботодавці, які порушили самоізоляцію, будуть покарані — МВС Естонії

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Гельме вважає, що українці, які прибули до Естонії для роботи і порушили правила самоізоляції, а також їхні роботодавці мають бути покарані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт МВС Естонії.

"Поведінка деяких (естонських - ред.) роботодавців та іноземних працівників (українців - ред.) тим більш безвідповідальна, що може заподіяти великої шкоди компаніям, не пов'язаним з їх сферою діяльності, і всій нації, якщо ми знову почнемо запроваджувати обмеження", - сказав Гельме.

В МВС нагадали, що умовою в'їзду українців до Естонії був обов'язок роботодавця організувати їх самоізоляцію. Однак під час спільної перевірки Департаменту поліції та прикордонної охорони та Департаменту охорони здоров'я Естонії з'ясувалося, що правила самоізоляції були порушені 46 разів. Серед них були обґрунтовані підозри, що 17 осіб, яким слід було перебувати в самоізоляції, працювали.

За словами Гельме, "COVID-19 знову піднімає голову" і потрібно робити все, щоб зменшити його поширення.

"Тому порушників правил самоізоляції слід притягнути до відповідальності", - наголосив міністр.

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Щодо іноземців, які прибули в Естонію, Департамент поліції та прикордонної охорони за порушення правил самоізоляції може застосувати різні санкції. Іноземця можна вислати з Естонії, покарати роботодавця штрафом до 32 000 євро або навіть порушити кримінальну справу.

Водночас Департамент охорони здоров'я щодо жителів Естонії та іноземців, які прибувають до країни, може накласти штраф у розмірі до 9600 євро за невиконання зобов'язання і порушити справу про проступок за порушення карантинних вимог. Гельме очікує, що і "Департамент охорони здоров'я вдасться тут до рішучих кроків".