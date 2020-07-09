Естонія тимчасово заборонила польоти з України

Міністерство економіки й комунікацій Естонії заборонило угорській компанії Wizz Air обслуговувати рейси між Таллінном і містами України як мінімум до кінця місяця.

Про це повідомляє ERR з посиланням на речника міністерства Расмуса Рууда.

За словами Рууда, авіаперевізнику було зроблено припис і на цей момент обслуговування рейсів призупинено.

Комерційний директор Талліннського аеропорту Ееро Пяргмяе додав, що заборона діє до 28 липня, а потім міністерство вирішить, чи буде вона скасована, чи продовжена.

Повідомляється, що в липні Wizz Air встигла обслужити кілька рейсів між Таллінном і містами України - Києвом, Львовом і Харковом. За словами Пяргмяе, польоти до Києва були популярними у українських робітників, які тривалий час чекали відновлення авіасполучення і повертаються на батьківщину.

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Особи, які прибувають до Естонії з України, повинні два тижні перебувати на карантині.

За розпорядженням уряду, заборонено польоти з Естонії в країни з високим рівнем зараження коронавірусом. Наразі заборона стосується також перельотів до Швеції, Португалії, Білорусі та Росії.