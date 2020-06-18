Wizz Air запускає новий маршрут в Україну

Про це повідомляє avianews.

"З 2 серпня лоукост планує літати з Дортмунда у Запоріжжя з частотою двічі на тиждень щосереди і щонеділі", - зазначено в повідомленні.

З 3 серпня Wizz Air полетить до румунського міста Сучава, який розташований поруч з кордоном з Україною за 80 км від Чернівців. Ця лінія також обслуговуватиметься двічі на тиждень, але по інших днях - щопонеділка та щоп'ятниці.

Перші два A320 лоукост почне базувати в Дортмунді з 1 серпня, третій приєднається 7 серпня. Аеропорт очікує, що на нових маршрутах у 2020 році перевезуть 250 тис. пасажирів, а в цілому в річному обчисленні пасажиропотік на них становитиме 1 млн осіб.

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Перед покупкою авіаквитків пасажирам варто мати на увазі можливість зміни розкладу або скасування рейсів з комерційних причин або через заборону влади.

Також на даний момент невідомі точні терміни зняття обмеження на в'їзд туристів до країн Європейського союзу та Шенгенської зони.