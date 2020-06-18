Wizz Air поновлює польоти з України

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення роботи своєї бази у міжнародному аеропорту "Київ" та перельотів з України до шести країн.

Про це йдеться у пресрелізі авіакомпанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Wizz Air, найбільша лоу-кост авіакомпанія у Центральній та Східній Європі, а також провідний лоу-кост авіаперевізник в Україні, сьогодні оголосила про відновлення роботи своєї бази у міжнародному аеропорту «Київ» та перельотів з України до Угорщини, Німеччини, Данії, Естонії, Греції та Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 17 червня українські пасажири зможуть запланувати подорож із Wizz Air за такими напрямками та до таких країн: Афіни (Греція), Біллунд і Копенгаген (Данія), Таллінн (Естонія), Берлін Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Меммінген, Бремен, Нюрнберг (Німеччина), Будапешт (Угорщина) та Лондон Лутон (Велика Британія).

"Ми раді повідомити про відновлення роботи бази Wizz Air у міжнародному аеропорту «Київ» з 17 червня 2020 року. Крім того, нещодавно ми оголосили про відкриття нової бази WIZZ у Львові та 7 нових маршрутів, що будуть виконуватися звідти. У такий спосіб Wizz Air підкреслює свою прихильність до українського ринку, а також прагнення розширювати роботу в Україні", - зазначила менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк.

Також у авіакомпанії наголошують, що оскільки безпека пасажирів та екіпажу є головним пріоритетом Wizz Air, то компанія впровадила нові правила для забезпечення фізичного дистанціювання під час посадки та дотримання посилених санітарних заходів в салонах літаків.

Крім цього, пасажирам рекомендують реєструватися на посадку та купувати послуги онлайн (до прикладу, оплачувати додатковий багаж через Інтернет), аби зменшити фізичну взаємодію в аеропорту, коли це можливо.

У Wizz Air наголошують, що впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – рукавички. Крім того, пасажирам роздають дезінфікуючі серветки. У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а з дотриманням графіку прибирання усі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином. Авіакомпанія підготувала відео, що містить ключову інформацію стосовно нових заходів безпеки. Переглянути його можна тут.

Як повідомлялося, Wizz Air - лоукост авіаперевізник у Центральній та Східній Європі. Флот авіакомпанії складається зі 122 літаків Airbus A320 та A321.

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В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу.

Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні відбулося 5 червня.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.