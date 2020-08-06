У Німеччині - найбільша з середини травня кількість випадків COVID-19 за добу

У ФРН уперше з середини травня кількість виявлених за добу нових інфікованих коронавірусом перевищила 1000.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Згідно з ними, за останню добу у країні зафіксовано 1045 нових випадків COVID-19.

Перед цим кількість нових інфікованих, що перевищувала 1 тисячу, фіксувалася 13 травня.

За даними Інституту Коха, загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 213 067, померло 9175 людей (зокрема 7 за останню добу), майже 195 тисяч людей одужало.

Міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, коментуючи на пресконференції ситуацію, запевнив, що система охорони здоров’я має достатньо потужностей, аби впоратися з такою кількістю хворих, проте сама тенденція викликає занепокоєння. При цьому він послався на досвід країн, де ситуація не настільки контрольована і вірус поширюється дуже швидко.

"Корона – це марафон і це командна гра. Ми можемо перемогти тільки разом", - підкреслив глава МОЗ, закликавши громадян не нехтувати основними обмежувальними заходами.

За його словами, у кількох федеральних землях цими тижнями проходять свята, багато людей повертаються з відпусток, що означає підвищений ризик занесення вірусу з-за кордону. Ті, хто прибуває з інших країн, мають з минулої неділі можливість зробити безкоштовно тест в аеропортах, на вокзалах та інших пунктах перетину кордону. З наступної неділі тестування стане обов’язковим, або ж можна пред’явити негативний тест з країни, з якої людина повертається.

Водночас Шпан припустив, що збільшення кількості зареєстрованих нових інфікувань може бути пов’язане з тим, що зросла кількість тестів, яких наразі проводиться «на 100 тисяч на добу більше, ніж 3-4 тижні тому".

На запитання журналістів щодо можливого чергового локдауну міністр відповів ухильно, зауваживши, що треба зробити все, аби до цього не дійшло.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 19 008 420 випадків зараження коронавірусом, зокрема 711 906 летальних, одужало 12 195 313 осіб.