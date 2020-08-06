Повернення вболівальників на стадіони може стати катастрофою – ВООЗ

Повернення вболівальників на трибуни стадіонів може призвести до нового спалаху коронавірусу.

Про це заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян, повідомляє Укрінформ з посиланням на Sport Вusiness.

За його словами, вболівальники будуть не тільки відвідувати стадіони, а й будуть користуватися громадським транспортом, відвідувати бари і клуби. Це, у свою чергу, матиме катастрофічні наслідки. Тому на спортивних заходах до кінця цього року не слід очікувати велику кількість вболівальників, підкреслив Раян.

Він наголосив, що для початку на спортивні заходи будуть допускати 1000-2000 осіб.

«Ми всі хочемо, щоб наш спорт повернувся. Нам просто потрібно бути обережними ще трохи», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 6 серпня зафіксовано понад 18,9 мільйонів випадків коронавірусу.