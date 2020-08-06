Повернення вболівальників на стадіони може стати катастрофою – ВООЗ

Повернення вболівальників на стадіони може стати катастрофою – ВООЗ

Укрінформ
Повернення вболівальників на трибуни стадіонів може призвести до нового спалаху коронавірусу.

Про це заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян, повідомляє Укрінформ з посиланням на Sport Вusiness.

За його словами, вболівальники будуть не тільки відвідувати стадіони, а й будуть користуватися громадським транспортом, відвідувати бари і клуби. Це, у свою чергу, матиме катастрофічні наслідки. Тому на спортивних заходах до кінця цього року не слід очікувати велику кількість вболівальників, підкреслив Раян.

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Він наголосив, що для початку на спортивні заходи будуть допускати 1000-2000 осіб.

«Ми всі хочемо, щоб наш спорт повернувся. Нам просто потрібно бути обережними ще трохи», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 6 серпня зафіксовано понад 18,9 мільйонів випадків коронавірусу.

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