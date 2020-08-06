Росія безпосередньо поставляє комплекси ППО "Панцир" до Лівії – експерт

Росія безсумнівно є залученою у конфлікт у Лівії, доказом чого є поставки російського озброєння до цієї країни і присутність бойовиків з ПВК Вагнера.

Таку думку висловив старший співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Замикула у ефірі телеканалу «ДОМ», повідомляє Укрінформ.

"Так, поставки озброєння (російського до Лівії - ред.) є безсумнівними. Тому що, судячи з усього, вони туди йдуть безпосередньо. Хороший приклад - російські комплекси ППО" Панцир ". Вони поставляються, у тому числі, на експорт в ОАЕ, і певний час в інформаційній площині країни робили вигляд, що Росія безпосередньо комплекси до Лівії не постачає, а туди Емірати свої комплекси перекидають. Але цього року були фотоматеріали з Лівії, де показані модифікації даного комплексу, які на експорт не поставлялися. Але якось вони у Лівії все одно виявилися ?! " - зазначив експерт.

Він підкреслив, що присутність у Лівії бойовиків з ПВК Вагнера також не викликає сумнівів. "Знову-таки, останні новини про те, що вони взяли під контроль основні нафтові родовища на півдні Лівії - теж доведений факт. Тобто вони там є. І в принципі вони становили більшу частину боєздатних сил Хафтара, коли він минулого року намагався захопити Тріполі , проводив операцію ... Так що Росію туди, безсумнівно, залучено ", - переконаний Замикула.

Відповідаючи на питання про те, яку приблизно кількість людей відправила Росія до Лівії, він зазначив, що мова йде про тисячі найманців і прямих радників.

"Кілька тисяч там є. Повідомляється про те, що десь, як мінімум, близько двох тисяч або близько того "вагнеровців" там є, плюс радники. До п'яти тисяч там, напевно, все-таки присутні - на різних посадах, у різному статусі ", - сказав експерт.

Крім того, за даними, які він досліджував, Росія розглядає варіант розгортання своєї військової бази на лівійській території. "Повідомляється навіть про те, що там і радники, звичайно, діють, і розглядають вони варіант розгортання своєї військової бази на лівійській території", - заявив Замикула.

Він припустив, що сукупність цих компонентів можна розглядати як елемент глобальної стратегії Росії щодо захоплення південного флангу євроатлантичної системи безпеки.

"Зараз в окупованому Криму істотно вони (РФ - ред.) нарощували військовий потенціал останні роки. Є база у Сирії. Якщо говорити про воєнну ситуацію, то вони, навіть розмістивши на території Лівії певний ракетний комплекс ППО, можуть перекрити центральну частину Середземного моря і створити проблеми для тих же сил НАТО у регіоні ", - вважає аналітик.

Як повідомлялося, у травні 2020 року до звіту ООН було включено інформацію про те, що сотні найманців з російської приватної військової компанії, відомої як "Група Вагнера", воюють у Лівії на стороні бунтівного генерала Халіфи Хафтара, який протистоїть міжнародно визнаній владі країни. РФ офіційно не визнає присутності цих найманців у Лівії.