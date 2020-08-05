Євросоюз активував спецмеханізм для допомоги Лівану

Як передає Укрінформ, про це заявив речник європейської Служби зовнішніх дій Петер Стано у Твіттер.

«Ліван: ЄС пропонує повну підтримку ліванському народу. Механізм цивільного захисту був активований на прохання Лівану та координує термінове розгортання понад 100 висококваліфікованих пожежників з автомобілями, собаками й обладнанням», - повідомив він.

Зазначається, що Нідерланди, Чехія та Греція вже підтвердили свою участь в операції з допомоги.

Німеччина, Франція й Польща також запропонували надати допомогу в рамках механізму.

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Як повідомлялося, Механізм цивільного захисту Європейського Союзу є найбільшою в світі системою надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Система включає різноманітні ресурси і форми допомоги від 28 країн членів та 4 країн кандидатів в ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів в порту загинули щонайменше 100 людей, ще близько 4 тис. зазнали поранень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА