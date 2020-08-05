Українців серед постраждалих від вибуху в Лівані немає - посол
Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.
“Кількість загиблих перевищила сотню і понад 4 тисячі постраждалих. Серед них українців немає, на щастя. Є деякі родини, які серйозно постраждали: в першу чергу це майно, це будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, забої, але постраждалих досить серйозно, таких поки що немає”, - поінформував Осташ.
За його словами, посольство надає необхідну допомогу всім, хто до нього звертається, проводить консульський прийом. “Ми постійно в контакті з громадою українців в Лівані”, - запевнив посол.
Осташ також зазначив, що в Україні є велике бажання допомогти ліванському народу.
“Мені навіть дзвонили мери кількох українських міст. Постійний зв'язок з урядом, з Офісом Президента, з МЗС. Поки що мова йде тільки про допомогу у відновленні будинків чи квартир”, - додав Осташ.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів загинули щонайменше 100 людей, ще понад 4 тис. зазнали поранень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів.
За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.
Фото: АА