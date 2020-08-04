У Польщі зафіксували "рекорд" за кількістю добових випадків COVID-19

Міністерство здоров'я Польщі повідомило про 680 нових випадків захворювання на коронавірус за минулу добу у Польщі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

Це найвищий щоденний показник із моменту початку пандемії в країні.

Усього в Польщі зафіксовано 48 149 випадків зараження коронавірусом, із них 1738 людей померли, а 35 056 - одужали.

Зазначається, що перший випадок COVID-19 в країні був оголошений ще 4 березня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на середину дня 4 серпня у світі зафіксовано 18 483 347 випадків COVID-19. 698 312 випадків - летальні, 11 708 718 осіб одужали.