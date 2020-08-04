Індія послаблює карантин попри зростання хворих на COVID-19

В Індії готуються до нових послаблень карантину, незважаючи на тривале зростання показників нових випадків і смертей від коронавірусу.

Про це передає Укрінформ з посиланням на ВВС.

Країна почала послаблювати карантинні заходи з початку червня після затишшя, яке тривало майже два місяці.

Під час коронавірусного блокування, коли показники заражень почали сповільнюватися, економіка Індії настільки сильно постраждала, що підприємства не мають іншого вибору, як знову відкритися.

Незважаючи на тривожні показники зростання нових випадків коронавірусу, нині тренажерні зали і студії йоги по всій країні готуються до відкриття.

За даними Worldometer, за останній тиждень в Індії щодня фіксують понад 50 тисяч випадків коронавірусу і більш як 800 смертей. Це найвищі показники за добу, ніж у будь-якій іншій країні світу.

Станом на середину дня 4 серпня у світі зафіксовано 18 483 347 випадків COVID-19. 698 312 випадків - летальні, 11 708 718 осіб одужали.

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