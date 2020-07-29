У Мумбаї більш як половина жителів бідних кварталів перехворіли на COVID-19

Більш як половина жителів бідних кварталів у трьох районах мегаполісу Мумбаї в Індії перехворіли на коронавірус.

Про це свідчать результати дослідження проведеного муніципалітетом міста, урядовим дослідним центром Niti Aayog та Інститутом фундаментальних досліджень Tata, повідомляє ВВС.

«Більш як половина жителів бідних кварталів у трьох районах комерційної столиці Індії, Мумбаї, дали позитивний результат на антитіла до коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Результати отримані в ході вибіркового тестування близько 7000 осіб у трьох густонаселених районах на початку липня.

Було встановлено, що 57% людей, які пройшли тестування в бідних кварталах Чембур, Матунга і Дахісар, піддавалися впливу нового коронавірусу.

У цих трьох районах, розташованих у західній, східній і центральній частинах міста, проживає близько 1,5 мільйона людей.

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При цьому лише у 16% людей, які живуть за межами бідних кварталів у тих самих районах, була виявлена ця інфекція.

У Мумбаї зареєстровано більш як 110 000 випадків коронавірусу і більш як 6 тисяч смертей.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 липня у світі зафіксовано 16 893 532 випадки коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали.