Індія вставила черговий антирекорд в інфікуванні та смертності від коронавірусу

За минулу добу кількість нових випадків інфікування COVID-19 зросла у Індії на понад 45 тисяч, що є найвищим показником з початку епідемії.

Про це із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Індії пише Сіньхуа.

“У міністерстві повідомили про 1129 нових смертей через COVID-19 та 45 720 нових випадків інфікування протягом минулої доби”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що така велика кількість загиблих від недуги теж є сумним антирекордом.

"Ці цифри є найвищим досі добовим зростанням як у кількості нових випадків інфікування, так і смертей”, - наголошує Сіньхуа.

Загалом же від початку пандемії на території Індії було виявлено 1 238 635 випадків інфікування COVID-19, хвороба забрала життя 29 861 індійця.