У світі виявили вже понад 15,3 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 23 липня у світі підтверджено майже 15,38 мільйона заражень COVID-19.

Про це свідчать дані Worldometer.

Так, число випадків коронавірусу загалом складає станом на ранок четверга 15 379 943, із яких 630 313 – летальні. А 9 354 882 людей уже встигли вилікуватися від COVID-19.

У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (4,100,875), Бразилія (2,231,871) та Індія (2,231,871). А на четвертому місці – РФ (789,190).

Як відомо, станом на 23 липня в Україні лабораторно підтверджені 61 851 випадок COVID-19, за добу - 856.