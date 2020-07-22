У Шотландії смертність від COVID-19 досягла найнижчого рівня

У Шотландії кількість смертей від коронавірусу минулого тижня виявилася найнижчою з початку пандемії.

Про це повідомляє BBC.

"Кількість смертей, пов’язаних із коронавірусом у Шотландії, знизилася до найнижчого від початку пандемії рівня. Упродовж минулого тижня зареєстровано лише 6 смертей", - йдеться у повідомленні.

У квітні, на піку епідемії, коронавірус щотижня ставав причиною близько 600 смертей.

За даними останнього звіту, коронавірус вказаний підтвердженою або ймовірною причиною 4193 смертей у Шотландії (за увесь час епідемії).

Як відомо, загальне число випадків COVID-19 у Британії станом на 22 липня складає 295 817.

Фото: АА