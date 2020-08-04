У Франції липень став найпосушливішим місяцем за останні 60 років

У Франції липень став найпосушливішим місяцем за останні 60 років

Укрінформ
Липень цього року у Франції став найпосушливішим за останні шість десятиліть. Посуха загрожує знизити врожай.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Раніше негода залишила Францію з малим урожаєм пшениці.

"Тепер найсухіший липень за останні шість десятиліть загрожує полям кукурудзи", - йдеться у повідомленні.

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За даними Meteo France, температура вже встановила теплові рекорди в останні дні та повинна піднятися до 34°C у південно-західному регіоні.

Посуха знижує потенціал врожайності після гарного початку сезону, заявив  Жан-Франсуа Лепі, керуючий директор торгового відділу компанії Groupe Soufflet.

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"Більша частина врожаю кукурудзи Франції вже пройшла повз свою ключову фазу запилення, але дефіцит вологи може зменшити розмір ядер, коли вони наповнюються цукром та крохмалем цього місяця", - сказав Вінсент Браак, французький консультант Strategie Grains.

Як раніше повідомляв Укрінформ, аграрії Одещини зазнали збитків через посуху на 6,5 мільярда.

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