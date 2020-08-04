У Франції липень став найпосушливішим місяцем за останні 60 років

Липень цього року у Франції став найпосушливішим за останні шість десятиліть. Посуха загрожує знизити врожай.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Раніше негода залишила Францію з малим урожаєм пшениці.

"Тепер найсухіший липень за останні шість десятиліть загрожує полям кукурудзи", - йдеться у повідомленні.

За даними Meteo France, температура вже встановила теплові рекорди в останні дні та повинна піднятися до 34°C у південно-західному регіоні.

Посуха знижує потенціал врожайності після гарного початку сезону, заявив Жан-Франсуа Лепі, керуючий директор торгового відділу компанії Groupe Soufflet.

"Більша частина врожаю кукурудзи Франції вже пройшла повз свою ключову фазу запилення, але дефіцит вологи може зменшити розмір ядер, коли вони наповнюються цукром та крохмалем цього місяця", - сказав Вінсент Браак, французький консультант Strategie Grains.

Як раніше повідомляв Укрінформ, аграрії Одещини зазнали збитків через посуху на 6,5 мільярда.