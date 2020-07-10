Аграрії Одещини зазнали збитків через посуху на 6,5 мільярда

Агропідприємства та фермери Одещини зазнали 6,5 млрд грн збитків внаслідок цьогорічної посухи, яку ДСНС визнав надзвичайною ситуацією природного характеру

Про це сказав на брифінгу 10 липня голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Посуха на Одещині визнана ДСНС надзвичайною ситуацією природного характеру. Найбільше постраждали сільгоспвиробники Тарутинського, Ренійського, Арцизького, Татарбунарського та Лиманського районів. На півночі області зафіксовані окремі території, де внаслідок посухи фермери втратили значну частку врожаїв зернових та інших культур", - зазначив Куций.

За його словами, загальний обсяг збитків аграріїв від посухи, за підрахунками спеціалістів, склав близько 6,5 млрд. грн. Звіт про всі втрати облдержадміністрація надала Кабміну і розраховує на часткову компенсацію.

"Ведемо перемовини про можливе часткове відшкодування збитків, яких зазнали аграрні підприємства внаслідок загибелі посівів через посуху", - сказав очільник ОДА.

Куций додав, що зараз виникла складна ситуація і з пожежами на нивах: ДСНС визнала п'ятий рівень небезпеки на території області.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Департаменту аграрної політики ОДА, аграрні підприємства Одещини втратили через посуху практично половину посівів озимих зернових культур.