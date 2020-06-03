На Одещині фермери оцінили збитки від посухи у понад 570 мільйонів

Сільгоспвиробники Татарбунарського району Одещини надали 235 актів про загибель посівів внаслідок посухи. Суму заподіяних збитків оцінили у 572 млн 399 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Татарбунарської районної держадміністрації.

"До райдержадміністрації надано 235 актів обстеження та списання загиблих площ посівів. Повні пакети документів зібрали 59 сільгосптоваровиробників на загальну площу – 34 597 га, сума завданих збитків становить – 572 399 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в РДА, отримані від сільгосптоваровиробників матеріали будуть узагальнені й надані для експертного висновку до Одеської обласної державної адміністрації. На основі визначеного Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пакету документів, які фіксують збитки і підтверджують факт стихійного лиха, можна буде отримати компенсацію з Резервного фонду бюджету.

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Як повідомляв Укрінформ, на Одещині через посуху загинула практично половина посівів озимих зернових культур, хоча документально оформлено втрату лише третини озимини. Структурні підрозділи ОДА сформували подання на виділення фінансової допомоги постраждалим унаслідок загибелі врожаю фермерам з Резервного фонду держбюджету України. Втрати будуть компенсовані з розрахунку по 4,5 - 5 тис. грн за гектар.