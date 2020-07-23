Під Стамбулом пересохли два водосховища, які постачають воду в мегаполіс
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Укрінформ
Рівень води у водосховищах Казандере та Пабучдере, які є джерелом постачання прісної води в Стамбул, опустився до критично низької відмітки.
Про це розповіли в Управлінні водопостачання і каналізації Стамбула, повідомляє власкор Укрінформу.
«Рівень заповненості Казандере - 8,54%, Пабучдере - 2,46%», - повідомили в управлінні.
Станом на початок квітня цей показник був 36,65% та 23,47% відповідно, що також невисокий показник.
Експерти пояснюють це відсутністю необхідної кількості опадів в зимові місяці.
Фото: trthaber