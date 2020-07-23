Під Стамбулом пересохли два водосховища, які постачають воду в мегаполіс

Під Стамбулом пересохли два водосховища, які постачають воду в мегаполіс

Фото
Укрінформ
Рівень води у водосховищах Казандере та Пабучдере, які є джерелом постачання прісної води в Стамбул, опустився до критично низької відмітки.

Про це розповіли в Управлінні водопостачання і каналізації Стамбула, повідомляє власкор Укрінформу.

«Рівень заповненості Казандере - 8,54%, Пабучдере - 2,46%», - повідомили в управлінні.

Станом на початок квітня цей показник був 36,65% та 23,47% відповідно, що також невисокий показник.

Читайте також: У Криму пересохла частина Білогірського водосховища

Експерти пояснюють це відсутністю необхідної кількості опадів в зимові місяці.

Фото: trthaber

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-