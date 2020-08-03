За жертвопринесення в Курбан-байрам жителям Туркменістану загрожує штраф — ЗМІ

Влада Туркменістану штрафує за здійснення святкового жертвопринесення і запрошення гостей на застілля.

Про це повідомляє Радіо Азатлик, передає Укрінформ.

За повідомленням кореспондентів ЗМІ, 31 липня у Фарапському етрапі на сході Туркменістану оштрафували кілька заможних сімей, які зробили жертвопринесення на честь свята Курбан-байрам і запросили на обід своїх сусідів.

Так, кілька сімей у Фарапі, які запросили до себе по 4-5 сусідів і відзначили Курбан-байрам, оштрафували на суму в розмірі 2 000 манатів. Гості, які прийшли на вечерю, також повинні були заплатити штраф у розмірі 400 манатів.

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Згідно з розпорядженням влади, цього року жителі Туркменістану повинні святкувати Курбан-байрам не залишаючи своїх домівок, не запрошуючи гостей і не відвідуючи громадські місця.

Свято цього року відзначається в країні протягом трьох днів 31 липня, 1 серпня і 2 серпня. Указом президента святкові дні, які починаються на один день пізніше, ніж в інших мусульманських країнах, оголошені неробочими.

Але через пандемію коронавірусу та економічних труднощів цього року Курбан-байрам відзначається тільки на папері. У дні свята заборонили відвідувати громадські місця.

Мобільний оператор Туркменістану 30 липня розіслав СМС з рекомендацією від МОЗ: «в дні Курбан-байрама необхідно обмежити масові заходи і кожній родині відзначати цей день у себе вдома».

Курбан-байрам або Ід аль-адха - ісламське свято закінчення хаджу, що відзначається через 70 днів після свята Ураза-байрам, в 10-й день місяця Зуль-хіджа в пам'ять жертвопринесення Ібрагіма, якого вважають в ісламі пророком. Точна дата святкування за григоріанським календарем може різнитися в різних країнах.