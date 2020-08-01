Вихідні не для всіх: на Банковій пояснили ініціативу про релігійні свята

Законопроєкт про надання державного статусу окремим релігійним святам запроваджує норму, згідно з якою роботодавцю рекомендується надавати вихідний день працівнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до його релігійної конфесії.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, повідомляється на сайті глави держави.

«Пропонується надати державний статус таким релігійним святам, як Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду. Відповідно до законопроєкту, роботодавцю рекомендується надавати вихідний день співробітнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до належності до тієї чи іншої релігійної конфесії», – сказав Жовква.

За його словами, такий підхід дасть змогу забезпечити дотримання традицій святкування та продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності та взаємоповаги. Крім того, представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без жодних порушень споконвічних традицій.

«Відповідно до Конституції, Україна є демократичною та правовою державою, яка гарантує дотримання основоположних прав людини. Одним з них є право на свободу світогляду та віросповідання. Стаття 35 Конституції України наголошує, що це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність», – зазначив заступник керівника ОПУ.

Він нагадав, що Україна обрала головним вектором зовнішньої політики європейську інтеграцію.

«У країнах Європейського Союзу існують глибокі традиції поваги до релігій та релігійних конфесій. Їхні права закріплені у відповідних законодавчих актах, а суспільство поважає кожну людину, незалежно від її релігійних переконань. В Україні діє велика кількість релігійних громад, які сповідують філософію різних релігій світу. Проте десятиліття панування ідеології державного атеїзму спотворили ставлення людей до окремих релігійних течій», – зауважив заступник керівника Офісу Президента.

Жовква наголосив, що саме тому набуває актуальності законопроєкт про надання державного статусу окремим релігійним святам. Філософією цього документа, за його словами, є побудова в Україні мультиконфесійного толерантного суспільства відкритого типу. Адже саме такі принципи втілені у розвинутих демократичних країнах.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 30 липня доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам. Відповідний указ № 303/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Кабінету Міністрів України у взаємодії зі Всеукраїнською Радою Церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної пам’яті опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт”, - ідеться в документі.