У Казахстані та Киргизстані через пандемію скасували святковий айт-намаз

У Киргизстані в мусульманське свято Курбан айт, яке цьогоріч припадає на 31 липня - 2 серпня, святковий намаз на площах і в мечетях не проводитиметься.

Про це повідомляє Радіо Азаттик із посиланням на Духовне управління мусульман Киргизстану (ДУМК).

Рішення прийнято з метою не допустити подальшого поширення коронавірусу.

«Просимо всіх мусульман поставитися з розумінням і відсвяткувати священне свято Курбан айт у родинному колі», - заявили в муфтіяті.

Головний санітарний лікар Алмати Жандарбек Бекшин заявив, що на в'їзді в Алмати встановлять блокпости для запобігання несанкціонованому ввезенню тварин для жертвоприношення. Постановою головного санлікаря на території міста заборонено організацію і проведення забою худоби і її реалізацію.

Пости на в'їздах в Алмати діятимуть до 2 серпня.

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Свято Курбан айт відзначається на честь завершення хаджу - щорічного паломництва в Мекку. У цей день мусульмани приносять у жертву вівцю або іншу тварину, а частину м'яса роздають бідним. Минулого місяця влада Саудівської Аравії оголосила, що іноземні паломники не зможуть здійснити хадж до мусульманських святинь у Мецці і Медині в зв'язку з пандемією коронавірусу нового типу.

10 липня Духовне управління мусульман Киргизстану заборонило п'ятничні молитви в мечетях. При цьому мечеті залишаються відкритими, але віруючі мають суворо дотримуватися санітарних норм. У Казахстані релігійні об'єкти закрили з 5 липня. Карантин можуть послабити з 3 серпня, проте зняття деяких обмежень, як очікується, не стосуватиметься мечетей.

Фото: Bektur Stamkulov(RFE/RL)