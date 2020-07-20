Саудівська Аравія оголосила про готовність до хаджу

Міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії оголосила про цілковиту готовність королівства до нового сезону паломництва - хаджу.

Про це заявив командувач сил безпеки хаджу Заєд аль-Тувайлан, передає Сіньхуа.

За його словами, сили безпеки повністю готові забезпечити захист прочан. Як очікується, цього року до Саудівської Аравії прибудуть громадяни 160 держав.

"Це буде винятковий сезон, у ході якого буде вжито надзвичайних заходів для стримування коронавірусної інфекції та захисту прочан", -- заявив Заєд аль-Тувайлан.

Як указує агентство, у неділю міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії повідомило про 2504 нові випадки COVID-19. Таким чином, загальна кількість хворих у королівстві сягнула 250 920. Загалом унаслідок епідемії померли 2486 осіб.