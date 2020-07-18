У Саудівській Аравії суд виправдав жінку, яка жила і подорожувала без чоловіків-опікунів

У Саудівській Аравії суд виправдав жінку, яка жила самостійно і прямувала до столиці Королівства без супроводу батька.

Про це повідомляє Al Arabia.

«Суд у Саудівській Аравії виніс рішення на користь жінки, яка перебувала під судом за те, що сама жила та подорожувала до столиці Королівства Ер-Ріяда без дозволу її батька», - йдеться у повідомленні.

Прокурори переслідували жінку за те, що вона не жила в будинку своєї сім'ї і прямувала до Ер-Ріяда без дозволу її батька.

Однак суд після трьох років розглядів ухвалив, що жити одній не вважається кримінальним діянням, оскільки «жінка - це нормальна доросла людина, яка має право вирішувати, де вона хоче жити».

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Адвокат жінки Абдулрахман аль-Лахім вважає це рішення історичним, оскільки воно вказує на суттєві зміни в судовій системі Королівства.

«Сьогодні було видано історичну постанову, яка підтверджує, що незалежність осудної дорослої жінки в окремому будинку не є злочином, що заслуговує на покарання», - написав адвокат підсудної у Twitter.

Фото: thebrownidentity.com