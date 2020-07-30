В Україні можуть з'явитися шість нових державних свят - Зеленський дав доручення уряду

“Кабінету міністрів України у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної пам’яті опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт”, - ідеться в документі.

Зазначається, що така пропозиція подається “з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав та можливостей усіх віруючих, вшанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного”.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.