Зеленський просить глав церков помолитися “за таку бажану тишу” на Донбасі

Президент Володимир Зеленський закликав глав церков і релігійних організацій, незалежно від конфесій, помолитися за мир в Україні, за припинення вогню на Донбасі.

Про це він повідомив з нагоди Дня Хрещення України-Русі у дописі на Facebook.

“В цей день у храмах нашої країни здійснюються урочисті молитовні заходи. Я хочу звернутися до всіх глав церков і релігійних організацій, незалежно від конфесії. Звернутися з проханням не як Президент, а як людина. З проханням помолитися за мир на українській землі. За таку бажану тишу та повне припинення вогню на Донбасі. За те, щоб наші люди перестали гинути та отримувати важкі поранення. За те, щоб жахіття війни для України нарешті скінчилися. За те, щоб настав довгоочікуваний мир”, - зазначив Президент.

Він підкреслив, що сьогодні дуже потрібна спільна молитва за Україну, за Божу допомогу в усіх тяжких випробуваннях, заради мирного майбутнього Батьківщини.

Зеленський переконаний, що "всі ми шукаємо шлях до єдності й чомусь забуваємо, що насправді 1032 роки тому князь Володимир показав нам цей шлях – він об’єднав людей навколо цінностей добра, милосердя та любові до ближнього".

На думку глави держави, віра завжди допомагала нашим предкам і нам у непрості часи не лише в тих викликах, які випадають на долю держави, але й” у звичайному людському житті – з його проблемами, випробуваннями, підніжками. Допомагає, коли ми гніваємося, розчаровуємось або опускаємо руки”.

“Ми завжди звертаємося до Бога, коли нам важко чи страшно. Іноді забуваємо дякувати, коли у нас все добре. Завжди просимо захищати наших батьків і дітей, оберігати коханих та близьких. І все це не обов’язково робити показово. Я впевнений: для того щоб Бог почув нас, потрібна не гучність, а щирість”, - наголосив Президент.

Зеленський підкреслив, що сьогодні ми не маємо права забувати чи нехтувати цінностями християнства, адже, за його словами, вони мають панувати як у наших словах, так і в наших вчинках, без них неможливий рух на шляху до процвітання та бажаного миру.

“Боже великий, єдиний, нам Україну храни!”, - звернувся Президент.

Як повідомлялося, 28 липня відзначається День Хрещення Русі-України. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.