Епіфаній проводить літургію з нагоди річниці хрещення Русі-України
Трансляція ведеться на сторінці митрополита Епіфанія у Facebook.
"Звершую Божественну літургію з особливим почуттям. Адже сьогодні ми вшановуємо святого рівноапостольного князя Володимира та величну подію 1032-річчя Хрещення Русі-України, завдяки якій наш народ єдиний у православній вірі. Дякуємо Господу за Його щедроти і благодіяння, і нехай Він наповнить наші серця торжеством радості та любові", - зазначив предстоятель Православної церкви України.
Як повідомлялося, у вівторок о 13.00 митрополит Епіфаній також звершить молебень біля пам’ятника святому Володимиру.
Цього року через карантин святкування проходить здебільшого онлайн.
Щороку 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом Президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.
Фото: Помісна.інфо