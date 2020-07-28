Епіфаній проводить літургію з нагоди річниці хрещення Русі-України

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершує Божественну літургію з нагоди 1032-ї річниці Хрещення Русі-України та дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Трансляція ведеться на сторінці митрополита Епіфанія у Facebook.

"Звершую Божественну літургію з особливим почуттям. Адже сьогодні ми вшановуємо святого рівноапостольного князя Володимира та величну подію 1032-річчя Хрещення Русі-України, завдяки якій наш народ єдиний у православній вірі. Дякуємо Господу за Його щедроти і благодіяння, і нехай Він наповнить наші серця торжеством радості та любові", - зазначив предстоятель Православної церкви України.

Як повідомлялося, у вівторок о 13.00 митрополит Епіфаній також звершить молебень біля пам’ятника святому Володимиру.

Цього року через карантин святкування проходить здебільшого онлайн.

Щороку 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом Президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.

Фото: Помісна.інфо