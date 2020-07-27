Хрещення Руси-України: ПЦУ закликає вірян долучатися онлайн до богослужінь

Хрещення Руси-України: ПЦУ закликає вірян долучатися онлайн до богослужінь

Укрінформ
Святкування 1032-ї річниці Хрещення Руси-України розпочнеться у понеділок, 27 липня, із Всенічного бдіння у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про це повідомляє пресслужба Православної Церкви України у Facebook.

"Завтра – важливий і світлий день для нашої великої православної родини. Адже 28 липня ми відзначаємо 1032-у річницю Хрещення Руси-України – вже вдруге в історії незалежної помісної Православної Церкви України. Запрошуємо вас приєднатися до святкування цієї знаменної події онлайн, що почнеться сьогодні о 16.45 із Всенічного бдіння у Михайлівському Золотоверхому соборі", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у вівторок, 28 липня, о 9.00 митрополит Епіфаній звершить Божественну літургію з нагоди 1032-ї річниці Хрещення Руси-України та дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, а о 13.00 звершить молебень біля пам’ятника святому Володимиру.

До онлайн-богослужіння можна буде долучитися на сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія у Facebook або на YouTube-каналі.

Торік загальноцерковні святкування 1031-ї річниці Хрещення Руси-України розпочалися на території Софії Київської, відбувся хресний хід на чолі з митрополитом Епіфанієм від Софійського собору до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру, де пройшов молебень та пролунала молитва за Україну.

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Цього року через карантин святкування проходить здебільшого онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807.

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