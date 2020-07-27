Хрещення Руси-України: ПЦУ закликає вірян долучатися онлайн до богослужінь

Святкування 1032-ї річниці Хрещення Руси-України розпочнеться у понеділок, 27 липня, із Всенічного бдіння у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про це повідомляє пресслужба Православної Церкви України у Facebook.

"Завтра – важливий і світлий день для нашої великої православної родини. Адже 28 липня ми відзначаємо 1032-у річницю Хрещення Руси-України – вже вдруге в історії незалежної помісної Православної Церкви України. Запрошуємо вас приєднатися до святкування цієї знаменної події онлайн, що почнеться сьогодні о 16.45 із Всенічного бдіння у Михайлівському Золотоверхому соборі", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у вівторок, 28 липня, о 9.00 митрополит Епіфаній звершить Божественну літургію з нагоди 1032-ї річниці Хрещення Руси-України та дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, а о 13.00 звершить молебень біля пам’ятника святому Володимиру.

До онлайн-богослужіння можна буде долучитися на сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія у Facebook або на YouTube-каналі.

Торік загальноцерковні святкування 1031-ї річниці Хрещення Руси-України розпочалися на території Софії Київської, відбувся хресний хід на чолі з митрополитом Епіфанієм від Софійського собору до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру, де пройшов молебень та пролунала молитва за Україну.

Цього року через карантин святкування проходить здебільшого онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807.