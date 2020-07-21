Епіфаній розповів, як ПЦУ цьогоріч відзначить день Хрещення Русі

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів про те, якими заходами планується відзначити день Хрещення Русі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вже за тиждень ми вшановуватимемо велике духовне свято українського народу – 1032-у річницю Хрещення Руси-України. Ми згадуємо подію справді епохального значення, яка змінила хід історії, ціннісні орієнтири та визначила долю багатьох поколінь українців – в тому числі, і нас із вами", - йдеться у дописі.

Митрополит Епіфаній розповів, що Хрещення киян біля Дніпра у далекому 988-му році князем Володимиром Великим та подальше поширення християнства на землях його держави чітко засвідчують той історичний факт, що колискою хрещення Руси стало саме місто Київ, «другий Єрусалим», який з самих початків став центром східнослов'янської культури та освіти.

"Ця подія не принесла християнство на наші прадавні землі, адже Христова віра з’явилася тут ще за часів проповідування святого апостола Андрія Першозваного. Володимирове Хрещення закріпило християнство на рівні цілої держави, завдяки чому Русь-Україна ще у Х столітті стала частиною європейської цивілізації. Багато праць написано щодо колосального значення цієї події та її впливу на різні аспекти життя наших прабатьків. Але найголовніше те, що вони отримали можливість з’єднатися з Господом через святе Хрещення, а відтак – вийти з темряви, стати на шлях правди, прагнути вдосконалення, просвіти, духовно укріпитися, зміцнитися та розвиватися. Володимирове Хрещення створило духовну основу єдності Руси-України як великої держави. Тож сьогодні ми, спадкоємці цієї славної і могутньої держави, володіємо унікальним ключем до розуміння успіху нашої сучасної держави. Цей ключ понад тисячу років тому подарував нам князь Володимир: він полягає у нашій єдності, згуртованості, соборності. Саме тому ми маємо її всіляко захищати, аби вберегти для себе і наступних поколінь нашу віру, державу, історію", - зазначає Епіфаній.

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Він звернув увагу на те, що через встановлені обмеження на проведення масових релігійних заходів, цьогоріч немає можливості традиційним Хресним Ходом відзначити 1032-у річницю Хрещення Руси-України. Не відбудеться і традиційне паломництво вірних до Києва, а святкування будуть проведені на єпархіальному та парафіяльному рівнях з дотриманням відповідних приписів.

"У славному граді Києві 27 липня ми звершимо святкове Всенічне бдіння у кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі, а 28 липня зранку – Божественну літургію, а також молебень біля пам’ятника рівноапостольному князю Володимиру. Попри всі вимушені обмеження, бажаю українцям згуртованості і єдності, щоби всі ми, попри відстань, були об’єднані любов’ю до Бога і до ближніх, до рідної Церкви і українського народу. Слава Ісусу Христу!" - написав митрополит Епіфаній.