Минулоріч до ПЦУ перейшли близько 600 громад Московського патріархату

Торік близько 600 релігійних громад з Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.

Про це в Івано-Франківську на пресконференції заявив митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Торік близько 600 громад приєднались з боку Московського патріархату до Православної церкви України», - повідомив митрополит Епіфаній.

Він зазначив, що через карантинні обмеження протистояння релігійних громад у процесі переходу до ПЦУ призупинені. Водночас, за словами митрополита Епіфанія, усі проблеми Московський патріархат створював штучно.

«Ми прагнемо, щоб в Україні панував релігійний мир. В ідеалі не повинно бути протистоянь, якщо б діяв закон і всі відповідально ставились до нього. Якщо є дві третини тих, які бажають перейти до ПЦУ, оформляються відповідні документи і не повинно бути жодних проблем. Втім, з боку Московського патріархату ми бачимо, що ці проблеми створюються штучно: завозять людей, і в селі, інколи, не громада це вирішує, а люди, які приїхали, щоб створити штучний конфлікт. Таких конфліктів було багато», - наголосив Предстоятель ПЦУ.

За його словами, штучні конфлікти, зазвичай, створювали для картинки. Тобто показати на весь світ, що в Україні начебто існує гоніння, захоплення храмів та релігійні конфлікти. Хоча, цього, стверджує Епіфаній, насправді немає.

«Ми прагнемо, аби все, що відбувається, було в правовому полі. Заразі ми бачимо, що з боку МП є намагання по кожній громаді подати в суд і цим показати іншим не робити цього (переходу до ПЦУ- ред.) …Ми закликаємо, щоб зараз не було протистоянь, зібрань, бо це небезпечно. Тому конфліктних ситуацій зараз в регіонах немає», - стверджує Епіфаній.

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Митрополит ПЦУ Епіфаній перебуває на Прикарпатті з дводенним архіпастирським візитом. В неділю в селі Шешори, Коломийського району, митрополит взяв участь у спільній молитві за подолання коронавірусної хвороби і наслідків повені, які відбулись в області у червні. Сьогодні, 20 липня, Епіфаній проведе заупокійну молитву за жертвами репресій у Меморіальному комплексі Дем’янів Лаз, що біля біля Івано-Франківська.

Дем'я́нів Лаз — урочище біля Івано-Франківська, місце масових розстрілів в'язнів з тюрми НКВД.