Епіфаній у Львові відвідав меморіал Героїв Небесної Сотні

«Мені було цікаво прийти сюди, на Меморіал, тому що я не вперше тут — я був на цьому прекрасному місці вшанування пам’яті наших Героїв Небесної Сотні до відкриття. Я мав запрошення на відкриття, але тоді в мене не було можливості бути тут. Тому зараз, коли перебуваю у Львові, я вирішив, що таке місце потрібно відвідати, щоб віддати шану нашим Героям, завдяки яким без зброї в руках Україна обрала шлях європейського розвитку. І зараз ми повинні надалі рухатися цим шляхом і пам’ятати про ці жертви, які були покладені на вівтар нашої незалежності», - зазначи глава Православної церкви України.

Сьогодні, як повідомив митрополит, він буде проводити Божественну Літургію на Святій Горі на Золочівщині.

Свята Гора знаходиться за 60 км від Львова, між селами Білий Камінь та Ушня у Золочівському районі.