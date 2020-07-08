Більшість українців хотіли би бачити Епіфанія главою об’єднаної Православної церкви

Більшість українців хотіли би бачити митрополита Епіфанія предстоятелем об’єднаної Православної церкви у разі об’єднання Православної церкви України з Українською Греко-Католицькою церквою та Українською православною церквою Московського патріархату.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

"Після створення Православної Церкви України і надання їй Томосу серед окремих експертів, політиків, звичайних громадян продовжуються обговорення питання щодо можливого об’єднання всіх нинішніх основних церков (Православної церкви України, Української Православної церкви Московського патріархату і Української Греко-Католицької церкви) або православних церков. Під час інтерв’ю респондентам пропонувалося відповісти на запитання, кого з нинішніх предстоятелів вони хотіли би бачити на чолі об’єднаної Церкви", - йдеться у повідомленні.

Так, для уявної ситуації об’єднання Православної церкви України і Української Православної церкви Московського патріархату респонденту пропонувалися варіанти Епіфаній і Онуфрій (або респондент міг назвати свій власний варіант).

"У такому випадку серед усіх респондентів 25,6% обрали Епіфанія, 12,2% – Онуфрія. Ще 1,2% назвали іншу відповідь, а решта респондентів не змогли або відмовилися відповісти на запитання. Також дані можна розрахувати до тих, хто визначився з вибором. Таким чином, 65,7% обирають Епіфанія, 31,4% – Онуфрія", - зазначається у результатах опитування.

Окрім того, респондентам пропонувалася уявна ситуація об’єднання Православної церкви України, Української Православної церкви Московського патріархату і Української Греко-Католицької церкви. Респонденту пропонувалися варіанти Епіфаній, Онуфрій і Святослав Шевчук (або респондент міг назвали свій власний варіант).

"Найбільше респондентів – 20,2% серед усіх опитаних – хотіли би бачити (предстоятелем — ред.) Епіфанія. Онуфрій і Святослав Шевчук "ділять" друге місце з приблизно однаковим результатом (відповідно, 10,5% і 9,4%, різниця в межах похибки). Ще 0,5% респондентів назвали іншу відповідь, а решта респондентів не змогли або відмовилися відповідати на запитання. Якщо розраховувати відсотки лише до тих, хто визначився зі своєю думкою, 49,7% обирають Епіфанія, 25,8% – Онуфрія, 23,2% – Святослава Шевчука", - свідчать дані опитування.

З 24 до 30 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.