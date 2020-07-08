Більшість українців хотіли би бачити Епіфанія главою об’єднаної Православної церкви

Більшість українців хотіли би бачити Епіфанія главою об’єднаної Православної церкви

Опитування
Укрінформ
Більшість українців хотіли би бачити митрополита Епіфанія предстоятелем об’єднаної Православної церкви у разі об’єднання Православної церкви України з Українською Греко-Католицькою церквою та Українською православною церквою Московського патріархату.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

"Після створення Православної Церкви України і надання їй Томосу серед окремих експертів, політиків, звичайних громадян продовжуються обговорення питання щодо можливого об’єднання всіх нинішніх основних церков (Православної церкви України, Української Православної церкви Московського патріархату і Української Греко-Католицької церкви) або православних церков. Під час інтерв’ю респондентам пропонувалося відповісти на запитання, кого з нинішніх предстоятелів вони хотіли би бачити на чолі об’єднаної Церкви", - йдеться у повідомленні.

Так, для уявної ситуації об’єднання Православної церкви України і Української Православної церкви Московського патріархату респонденту пропонувалися варіанти Епіфаній і Онуфрій (або респондент міг назвати свій власний варіант).

"У такому випадку серед усіх респондентів 25,6% обрали Епіфанія, 12,2% – Онуфрія. Ще 1,2% назвали іншу відповідь, а решта респондентів не змогли або відмовилися відповісти на запитання. Також дані можна розрахувати до тих, хто визначився з вибором. Таким чином, 65,7% обирають Епіфанія, 31,4% – Онуфрія", - зазначається у результатах опитування.

Окрім того, респондентам пропонувалася уявна ситуація об’єднання Православної церкви України, Української Православної церкви Московського патріархату і Української Греко-Католицької церкви. Респонденту пропонувалися варіанти Епіфаній, Онуфрій і Святослав Шевчук (або респондент міг назвали свій власний варіант).

"Найбільше респондентів – 20,2% серед усіх опитаних – хотіли би бачити (предстоятелем — ред.) Епіфанія. Онуфрій і Святослав Шевчук "ділять" друге місце з приблизно однаковим результатом (відповідно, 10,5% і 9,4%, різниця в межах похибки). Ще 0,5% респондентів назвали іншу відповідь, а решта респондентів не змогли або відмовилися відповідати на запитання. Якщо розраховувати відсотки лише до тих, хто визначився зі своєю думкою, 49,7% обирають Епіфанія, 25,8% – Онуфрія, 23,2% – Святослава Шевчука", - свідчать дані опитування.

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З 24 до 30 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

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