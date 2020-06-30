Наскільки українці довіряють Зеленському, міністрам і політикам

За даними опитування, Президенту Володимиру Зеленському довіряє 41% українців, а Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову - 32%.

Про це йдеться у повідомленні Центру Разумкова за результатами дослідження, проведеного соціологічною службою центру.

"Усім політикам, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру. В. Зеленський продовжує залишатися політиком з найбільш високим рівнем довіри (йому довіряють 41% опитаних), однак частка тих, хто йому не довіряє, становить 51%. Дещо нижчим є рівень довіри до Д. Разумкова (йому довіряють 32% опитаних, не довіряють 48%)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що довіра до інших представників влади є значно нижчою.

"Так, А. Авакову ( міністру внутрішніх справ - ред.) довіряють 13%, не довіряють — 77%, Д. Шмигалю ( Главі уряду - ред.) — відповідно 12% і 61%", - йдеться у повідомленні

Згідно з опитуванням, очільниці Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій довіряють 8% і 49,5% не довіряють, Голові Офісу Президента України Андрію Єрмаку — відповідно 7% і 50,5%.

У Центрі Разумкова зауважують, що низькою також є довіра і до опозиційних політиків, зокрема співголові фракції "Опозиційної платформи - За життя" Юрію Бойку довіряють 22% респондентів, не довіряють — 67%, колишньому лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку — відповідно 18% і 70%, п'ятому президенту, народному депутату Петру Порошенку — відповідно 17% і 77%, лідеру партії "Батьківщина" народному депутату Юлії Тимошенко — відповідно 14% і 79%.

Також, згідно з опитуванням, 19% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 61% — що події розвиваються в неправильному напрямі. 17,5% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Частка тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становить 43,5%, що не здатна їх подолати — 17%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проведене в рамках дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за свободу» в Україні.