Зеленський за рік подав у Раду вісім "конституційних" законопроєктів - Центр Разумкова

Президент Володимир Зеленський за перший рік каденції вніс у Верховну Раду вісім проєктів законів про внесення змін до Конституції України - жоден із його попередників не вдавався до такого "масованого" використання свого права щодо ініціювання конституційних змін.

Про це сказав науковий консультант з правових питань Центру Разумкова Петро Стецюк під час презентації в Укрінформі видання Центру Разумкова "Рік діяльності Президента Володимира Зеленського: здобутки і прорахунки", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент Зеленський у перші місяці своєї каденції подав до Верховної Ради 8 законопроєктів (про зміни до Конституції – ред.). Такого не робив жоден Президент, який був перед ним. Тобто, щоб разово у такі короткі строки спробувати змінювати Основний закон держави. Це його конституційне право, передбачене статтею 154 Основного закону. На початку це створювало видимість надзвичайно серозних намірів глави держави реформувати сферу конституційно-правових відносин", - сказав Стецюк.

За його словами, при цьому зі змісту поданих законопроєктів "за сукупністю" проглядається тенденція до посилення впливу президентської влади й послаблення представницьких інститутів, хоча це добре "замасковано" фразеологією про "необхідність виконання волі виборців та посилення народовладдя".

Однак, як зазначив експерт, подальший перебіг подій щодо реалізації на практиці конституційних ініціатив глави держави виявився дещо неочікуваним для його ініціаторів. Так, із восьми законопроєктів про внесення змін до Конституції України один був відкликаний ініціатором на доопрацювання, три з них не отримали позитивних висновків Конституційного суду щодо їх відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України, а два – отримали висновки із серйозними застереженнями КС. У підсумку лише два із восьми поданих Президентом до парламенту законопроєктів отримали позитивні висновки Конституційного суду, були попередньо схвалені більшістю конституційного складу Верховної Ради та мають реальну перспективу бути прийнятими на одній із наступних чергових сесій парламенту, підкреслив Стецюк.

Директор економічних і соціальних програм Василь Юрчишин висловив думку, що попри наявність чималої кількості правильно поставлених завдань, у політичній платформі Зеленського немає ознак наявності науково обгрунтованої та цілісної концепції проведення економічних реформ та економічної модернізації країни. Як наслідок, уся економічна політика за таких умов перетворюється на набір спорадичних і мало узгоджених між собою дій, заявив експерт.

"Але українська економіка продемонструвала свою живучість завдяки цілеспрямованій праці самих українців", - додав він.

За словами провідного експерта соціальних і гендерних програм Ольги Пищуліної, поки що очікування від нового Президента та нової влади зміни базових акцентів державної політики у соціальній сфері та відновлення державної турботи про людину не справдилися. Невиконані обіцянки посилює пандемія коронавірусу, яка поглибила негативні процеси в українській економіці, погіршила соціальне самопочуття громадян, а також виявила недоліки попередніх реформаторських ініціатив, констатувала вона.

"Хоча деякі експерти давали такі апокаліптичні прогнози, пов'язані із соціальним виплатами (пенсіями у період пандемії, зокрема - ред.). Це навряд чи може статися, тому що це захищена стаття бюджету", - сказала експерт.

Загалом у дослідженні представлено результати здійсненого експертами Центру Разумкова аналізу розвитку ситуації в країні та дій Президента Володимира Зеленського за рік діяльності в таких сферах, як безпека і оборона, зовнішня політика, внутрішня і правова політика, економіка, енергетика, соціальна сфера, гуманітарна політика.

У виданні також публікуються дані загальнонаціональних соціологічних опитувань щодо оцінок громадянами діяльності нової влади. Видання здійснено за фінансового сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Фото: Офіс Президента