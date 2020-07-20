ПЦУ підтвердила: ходи на річницю Хрещення Київської Русі не буде

Через COVID-19 ПЦУ відмовилась від багатолюдної хресної ходи на честь Володимира Великого в Києві. Обмежаться молитвою у храмі та біля пам’ятника.

Про це в Івано-Франківську заявив Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кожного року в Києві проводять велелюдний хресний хід під час святкування пам’яті князя Володимира. В цьому році ми прийняли рішення не проводити таких велелюдних святкувань, а обмежимось лише молитвою у храмі і біля пам’ятника, бо на це свято завше з’їжджались десятки тисяч прочан з усієї України. Коли ми збираємось великою громадою, ми відчуваємо, що ми сила і це нас надихає рухатись, працювати і розбудовувати, кожен на своєму місці, нашу Україну і Українську православну церкву… Аби не було наступної хвилі (COVID-19 – ред.), треба ставитись дуже відповідально до тих норм, які встановив український уряд. Є послаблення, але не варто забувати, що хвороба ще повністю не відійшла», - наголосив митрополит Епіфаній.

Він зауважив, що нині українці прагнуть єдності у молитві. Втім, виходити з карантину треба правильно і поступово, бо небезпека ще залишається.

«Це - наш невидимий ворог. Ми маємо одного ворога на сході України, нашого північного сусіда, який намагається нас фізично полонити, і там триває ця неоголошена війна, але тепер є ще один невидимий ворог у вигляді підступної хвороби. Ми бачимо , що наше суспільство поділене. Одні вважають, що це є велика небезпека, а інші вважають, що це не хвороба і небезпеки немає. Небезпека є», - переконаний митрополит.

Він зауважив, що пік коронавірусу в Україні очікували під час святкування Великодня. Втім, цього не сталось, бо Церква віднеслась до цього дуже відповідально, запропонувавши вірянам трансляцію Богослужінь через засоби телекомунікації.

«Це дало певний поштовх церквам до того, що ми маємо ставати більш сучасними, користуватись тими засобами, якими користується наша молодь. Для старшого покоління - це більш складніше. Ми бачимо, що за допомогою цих новітніх засобів ми достукуємось навіть до найбільш віддалених місць та містечок», - зазначив глава ПЦУ.

Митрополит Епіфаній перебуває на Прикарпатті з дводенним архіпастирським візитом. В неділю в селі Шешори, Косівського району, митрополит взяв участь у спільній молитві за подолання коронавірусної хвороби і наслідків повені, які відбулись в області у червні. Сьогодні Епіфаній проведе заупокійну молитву за жертвами репресій у Меморіальному комплексі Дем’янів Лаз, що біля Івано-Франківська.

28 липня в Україні відзначають літургійний спомин св. Володимира Великого, який у 988 році охрестив Київську Русь.