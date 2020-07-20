ПЦУ підтвердила: ходи на річницю Хрещення Київської Русі не буде

ПЦУ підтвердила: ходи на річницю Хрещення Київської Русі не буде

Укрінформ
Через COVID-19 ПЦУ відмовилась від багатолюдної хресної ходи на честь Володимира Великого в Києві. Обмежаться молитвою у храмі та біля пам’ятника.

Про це в Івано-Франківську заявив Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кожного року в Києві проводять велелюдний хресний хід під час святкування пам’яті князя Володимира. В цьому році ми прийняли рішення не проводити таких велелюдних святкувань, а обмежимось лише молитвою у храмі і біля пам’ятника, бо на це свято завше з’їжджались десятки тисяч прочан з усієї України. Коли ми збираємось великою громадою, ми відчуваємо, що ми сила і це нас надихає рухатись, працювати і розбудовувати, кожен на своєму місці, нашу Україну і Українську православну церкву… Аби не було наступної хвилі (COVID-19 – ред.), треба ставитись дуже відповідально до тих норм, які встановив український уряд. Є послаблення, але не варто забувати, що хвороба ще повністю не відійшла», - наголосив митрополит Епіфаній.

Він зауважив, що нині українці прагнуть єдності у молитві. Втім, виходити з карантину треба правильно і поступово, бо небезпека ще залишається.

«Це - наш невидимий ворог. Ми маємо одного ворога на сході України, нашого північного сусіда, який намагається нас фізично полонити, і там триває ця неоголошена війна, але тепер є ще один невидимий ворог у вигляді підступної хвороби. Ми бачимо , що наше суспільство поділене. Одні вважають, що це є велика небезпека, а інші вважають, що це не хвороба і небезпеки немає. Небезпека є», - переконаний митрополит.

Він зауважив, що пік коронавірусу в Україні очікували під час святкування Великодня. Втім, цього не сталось, бо Церква віднеслась до цього дуже відповідально, запропонувавши вірянам трансляцію Богослужінь через засоби телекомунікації.

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«Це дало певний поштовх церквам до того, що ми маємо ставати більш сучасними, користуватись тими засобами, якими користується наша молодь. Для старшого покоління - це більш складніше. Ми бачимо, що за допомогою цих новітніх засобів ми достукуємось навіть до найбільш віддалених місць та містечок», - зазначив глава ПЦУ.

Митрополит Епіфаній перебуває на Прикарпатті з дводенним архіпастирським візитом. В неділю в селі Шешори, Косівського району, митрополит взяв участь у спільній молитві за подолання коронавірусної хвороби і наслідків повені, які відбулись в області у червні. Сьогодні Епіфаній проведе заупокійну молитву за жертвами репресій у Меморіальному комплексі Дем’янів Лаз, що біля Івано-Франківська.

28 липня в Україні відзначають літургійний спомин св. Володимира Великого, який у 988 році охрестив Київську Русь.

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