ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити ходу в річницю Хрещення Київської Русі – Ткаченко

Православна церква України та Українська православна церква ухвалили рішення не проводити хресну ходу в 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі наприкінці липня.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

"Наприкінці липня ми відзначимо 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресна хода. Та цей рік вніс свої корективи. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу. В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину. Таке повідомлення вони оприлюднили на своїх офіційних ресурсах", - зазначив Ткаченко.

Він схвалив те, що предстоятелі православних церков поставились відповідально до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров’я людей у пріоритет.

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Як повідомлялося, православні віряни 28 липня відзначають День хрещення Київської Русі - України і водночас вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.

Хрещення Київської Русі - України відзначається згідно з Указом Президента від 25 липня 2008 року.