Більше третини українців зараховують себе до ПЦУ

За даними соціологів, 34,3% українців вважають себе прихильниками Православної церкви України.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

У ході опитування з'ясувалося, що 34,3% респондентів відносять себе до ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм. Майже 22% назвали себе православними без конкретизації. До Української православної церкви Московського патріархату, яку очолює митрополит Онуфрій, зараховують себе 15,4% українців, до Греко-католицької церкви — 8,4%. Атеїстами вважають себе 7,8% опитаних, парафіянами протестантських церков виявилися 1,8% респондентів.

Іудаїзм сповідують 0,3% українців, а іслам — 0,2%.

Респондентів також запитували, як вони ставляться до основних церков України.

“Серед усіх опитаних позитивно до Православної церкви України ставляться 42,4%, негативно – 10,3%, нейтрально – 37,2% (баланс позитивних-негативних оцінок становить +32,1%). Далі за цим показником іде Українська Греко-католицька церква – 35,3% позитивно ставляться проти 6%, які ставляться негативно (при 46,1% тих, хто має нейтральне ставлення) (баланс +29,3%). До Української православної церкви Московського патріархату позитивно ставляться 23% респондентів, негативно – 31,6% (при 36,8% тих, хто нейтрально ставиться) (баланс – 29,3%)”, - указується в результатах дослідження.

З 24 до 30 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років) України. До неї не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.