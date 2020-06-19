ПЦУ: справа через Томос є перешкоджанням міжнародному визнанню церкви

ПЦУ: справа через Томос є перешкоджанням міжнародному визнанню церкви

Заява
Укрінформ
Існування розслідування за заявою парафіян Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили діяння, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ, є перешкоджанням процесу міжнародного визнання церкви.

Про це йдеться у заяві Православної церкви України.

"Те, що таке «розслідування» було офіційно розпочате і досі (понад вісім місяців) проводиться, не може бути оцінене Київською митрополією Православної церкви України ніяк інакше, як приклад використання супротивниками незалежності УПЦ юридичної системи, правоохоронних та судових органів України з метою перешкоджання розбудові та розвитку Православної церкви України, процесу її міжнародного визнання, свободі волевиявлення релігійних громад", - йдеться у заяві.

Зазначається, що це «розслідування» стоїть у ряду цілої низки подібних заяв і дій, вчинених за останні півтора роки для переслідування духовенства та активних парафіян ПЦУ, для тиску на сумлінних представників органів місцевої влади і самоврядування.

Читайте також: У ДБР підтверджують існування справи через Томос

"Особливо ж ганебним і цинічним виглядає використання у нинішній кампанії імені та авторитету Української православної церкви Київського патріархату, яка рішенням свого Помісного собору 15 грудня 2018 р. припинила окреме існування як релігійне об’єднання, склавши разом з іншими гілками Українського православ’я єдину Помісну Православну церкву України. Слід нагадати, що УПЦ (ПЦУ) є єдиним правонаступником УПЦ КП та УАПЦ, які об’єдналися, а особи, які намагаються надалі діяти від імені УПЦ КП як нібито від окремого релігійного об’єднання, не мають на це ані канонічного, ані юридичного права", - наголошується в документі.

У ПЦУ зазначають, що держава законом зобов’язана поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, не втручатися у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій.

Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко у четвер під Печерським райсудом заявив, що стосовно нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.

Згодом Державне бюро розслідувань підтвердило, що здійснює слідство у справі про можливі незаконні дії вищих посадовців, які вчинили діяння, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-