ПЦУ: справа через Томос є перешкоджанням міжнародному визнанню церкви

Існування розслідування за заявою парафіян Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили діяння, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ, є перешкоджанням процесу міжнародного визнання церкви.

Про це йдеться у заяві Православної церкви України.

"Те, що таке «розслідування» було офіційно розпочате і досі (понад вісім місяців) проводиться, не може бути оцінене Київською митрополією Православної церкви України ніяк інакше, як приклад використання супротивниками незалежності УПЦ юридичної системи, правоохоронних та судових органів України з метою перешкоджання розбудові та розвитку Православної церкви України, процесу її міжнародного визнання, свободі волевиявлення релігійних громад", - йдеться у заяві.

Зазначається, що це «розслідування» стоїть у ряду цілої низки подібних заяв і дій, вчинених за останні півтора роки для переслідування духовенства та активних парафіян ПЦУ, для тиску на сумлінних представників органів місцевої влади і самоврядування.

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"Особливо ж ганебним і цинічним виглядає використання у нинішній кампанії імені та авторитету Української православної церкви Київського патріархату, яка рішенням свого Помісного собору 15 грудня 2018 р. припинила окреме існування як релігійне об’єднання, склавши разом з іншими гілками Українського православ’я єдину Помісну Православну церкву України. Слід нагадати, що УПЦ (ПЦУ) є єдиним правонаступником УПЦ КП та УАПЦ, які об’єдналися, а особи, які намагаються надалі діяти від імені УПЦ КП як нібито від окремого релігійного об’єднання, не мають на це ані канонічного, ані юридичного права", - наголошується в документі.

У ПЦУ зазначають, що держава законом зобов’язана поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, не втручатися у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій.

Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко у четвер під Печерським райсудом заявив, що стосовно нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.

Згодом Державне бюро розслідувань підтвердило, що здійснює слідство у справі про можливі незаконні дії вищих посадовців, які вчинили діяння, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ.