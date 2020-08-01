Кількість випадків коронавірусу в Бельгії перевищила 68,7 тисячі

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції в Бельгії від початку пандемії становить 68 751.

Водночас протягом тижня з 22 по 28 липня середній щоденний показник нових випадків інфікування на коронавірус у Бельгії зріс до 448,1, що на 104% більше за попередній семиденний період. Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «The Brussels Times».

«Загальна кількість підтверджених випадків інфекції в Бельгії від початку пандемії становить 68 751 – на 745 випадків більше, ніж учора. Ця кількість включає всі випадки COVID-19 – захворювання в активній фазі, людей, які одужали та людей, які загинули внаслідок коронавірусу. Кількість випадків захворювання у період минулих двох тижнів з 15 по 29 липня склала показник 40,7, при цьому такий показник тиждень тому був зафіксований на рівні 26,9», - йдеться у публікації з посиланням на бельгійський медичний дослідницький інститут Sciensano.

Чотири з десяти нових випадків припадає на населення у віці 20-30 років, 47 відсотків усіх випадків виявлені в провінції Антверпен.

Зріс також щоденний показник госпіталізації з COVID-19: з 22 по 28 липня до бельгійських лікарень із цим діагнозом потрапляли 23 нові людини, що на 89 відсотків більше, ніж тиждень тому. Загалом, станом на 1 серпня в лікарнях з коронавірусом перебувають 267 пацієнтів (+15 від учора), з них 48 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Натомість дещо знизився показник смертності – 2,7 випадку загибелі від коронавірусу у порівнянні з 3,0 тиждень тому. Загальна кількість людей, які померли в Бельгії від COVID-19 з початку пандемії, становить 9, 941 особу (+1 від учора).

Кількість нових випадків інфекції й далі зростає, попри введення жорсткіших обмежувальних заходів по всій території країни. За оцінкою медичних фахівців, ця тенденція на зростання захворюваності буде продовжуватися ще, принаймні, два тижні, поки не проявиться ефект додаткових протиепідемічних заходів.

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