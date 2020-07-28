У бельгійській провінції ввели комендантську годину через спалах COVID-19

Влада бельгійської провінції Антверпена запровадила комендантську годину з 23:30 до 06:00 в рамках боротьби з новим спалахом коронавірусу в регіоні.

Про це повідомляє De Tijd.

«У провінції Антверпен запровадили комендантську годину, коли всі повинні залишатися вдома з 23:30 до 06:00, за винятком необхідних поїздок на роботу або до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Кафе й ресторани у регіоні мають зачинятися вже о 23-й годині.

Також на території всієї провінції запроваджують масковий режим у громадських місцях та місцях, де неможливо тримати соціальну дистанцію у 1,5 м.

У кількох містах провінції, серед яких сам Антверпен, із найбільшою кількістю випадків коронавірусу за останні дні забороняється проведення заходів та вечірок.

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Як повідомлялося, у Бельгії щоденний рівень захворюваності продовжує зростати, незважаючи на повернення уряду до більш жорстких обмежувальних заходів та скасування чергового етапу їх полегшення, який мав би розпочатися з 1 серпня. Зокрема, за останніми даними, середня добова кількість нових випадків інфікування у країні становить 255.

Загалом у світі станом на ранок 28 липня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 16 650 48 осіб. При цьому 10 234 971 особа одужала, 656 621 пацієнт помер.

Фото: Cathy Berx, ©Photo News