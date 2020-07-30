Анкара заявляє, що енергетичні проєкти у Східному Середземномор'ї без її участі неможливі

Будь-які енергетичні проєкти у Східному Середземномор'ї, які виключають участь у них Туреччини, приречені на невдачу.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє власкор Укрінформу.

«Діяльність Туреччини з видобутку вуглеводнів в Східному Середземномор'ї повною мірою ґрунтується на її законних правах і міжнародному праві. Енергетичні проєкти в Східному Середземномор'ї, які виключають з формули участь Туреччини, приречені на провал», - сказав Акар.

Він наголосив на тому, що Туреччина має найдовшу континентальну берегову лінію у Східному Середземномор'ї, тому має суверенні права у своїх морських районах. Також він підкреслив, що мир і стабільність у регіоні можуть бути досягнуті шляхом діалогу.

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Як відомо, Анкара заперечує претензії Афін щодо незаконності сейсморозвідувальних робіт, які проводить Туреччина у східному Середземномор'ї, а також відкидає претензії Греції щодо приналежності їй цієї частини шельфу.