Влада стягує до столиці Білорусі військову техніку

До столиці Білорусі стягують військових після того, як під Мінськом затримали 32 російських бойовиків.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live.

"Сьогодні ми отримали кілька десятків повідомлень про те, що у Мінську та, відповідно, по Мінську рухалася значна кількість техніки з військовими", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зараз по всій території Білорусі відбувається передислокація підрозділів внутрішніх військ, десантників та загонів прикордонників.

Раніше сьогодні правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч проти 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року у Білорусі відбудуться вибори президента. У різних містах Білорусі з початку літа проходять протести проти чинного президента Лукашенка, що супроводжуються масовими арештами.

Лукашенко переобирався президентом 5 разів, обіймає посаду 26 років та балотується у президенти вшосте.

Архівне фото: vlanto.com.ua