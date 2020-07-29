Влада стягує до столиці Білорусі військову техніку

Влада стягує до столиці Білорусі військову техніку

Укрінформ
До столиці Білорусі стягують військових після того, як під Мінськом затримали 32 російських бойовиків.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live.

"Сьогодні ми отримали кілька десятків повідомлень про те, що у Мінську та, відповідно, по Мінську рухалася значна кількість техніки з військовими", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зараз по всій території Білорусі відбувається передислокація підрозділів внутрішніх військ, десантників та загонів прикордонників.

Раніше сьогодні правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч проти 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

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Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року у Білорусі відбудуться вибори президента. У різних містах Білорусі з початку літа проходять протести проти чинного президента Лукашенка, що супроводжуються масовими арештами.

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Лукашенко переобирався президентом 5 разів, обіймає посаду 26 років та балотується у президенти вшосте.

Архівне фото: vlanto.com.ua

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