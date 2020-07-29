Фінляндія підозрює Росію у порушенні повітряного простору

Фінські прикордонники підозрюють російські військові винищувачі СУ-27 у порушенні повітряного простору країни.

Про це повідомляє Yle.

«Два російські винищувачі СУ-27 підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії», - йдеться в повідомленні.

Можливе порушення сталося в небі над водами Фінської затоки в районі Гельсінкі вчора приблизно о 14-й годині.

Літаки знаходилися на території Фінляндії близько двох хвилин і заглибилися всередину території країни приблизно на пів кілометра.

Фінські винищувачі Hornet впізнали російські літаки.

Прикордонне відомство розслідує інцидент.

Фото: Puolustusvoimat