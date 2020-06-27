Винищувачі США перехопили чотири російських літаки-розвідники поблизу Аляски
Про це повідомив у суботу телеканал CNN із посиланням на Північноамериканське об'єднане командування протиповітряної оборони NORAD.
"Американський винищувач F-22 перехопив чотири російські розвідувальні літаки Ту-142 в суботу, які ввійшли в зону ідентифікації ППО Аляски (ADIZ)", - зазначається в повідомленні.
Це не перше перехоплення росіян біля берегів північної частини США за останні тижні. Так, на початку червня американській F-22 тричі перехоплювали російські ядерні бомбардувальники в цьому районі. Востаннє подібна ситуація сталася цієї середи, коли літаки ППО США перехопили морські патрульні літаки Іл-38.
Цього разу російські розвідники перебували впродовж восьми годин у зоні ідентифікації ППО Аляски, однак вони не ввійшли в суверенний повітряний простір США або Канади.
Як заявив з цього приводу командувач NORAD генерал Терренс О'Шонесі, попри COVID-19, його командування "залишається в повній бойовій готовності, щоби повноцінно виконувати місію оборони" Сполучених Штатів.
Фото з сайту dailystar.co.uk