Винищувачі США перехопили чотири російських літаки-розвідники поблизу Аляски

Сили ППО на півночі США здійснили перехоплення чотирьох російських літаків-розвідників Ту-142, які наблизились до узбережжя Аляски.

Про це повідомив у суботу телеканал CNN із посиланням на Північноамериканське об'єднане командування протиповітряної оборони NORAD.

"Американський винищувач F-22 перехопив чотири російські розвідувальні літаки Ту-142 в суботу, які ввійшли в зону ідентифікації ППО Аляски (ADIZ)", - зазначається в повідомленні.

Це не перше перехоплення росіян біля берегів північної частини США за останні тижні. Так, на початку червня американській F-22 тричі перехоплювали російські ядерні бомбардувальники в цьому районі. Востаннє подібна ситуація сталася цієї середи, коли літаки ППО США перехопили морські патрульні літаки Іл-38.

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Цього разу російські розвідники перебували впродовж восьми годин у зоні ідентифікації ППО Аляски, однак вони не ввійшли в суверенний повітряний простір США або Канади.

Як заявив з цього приводу командувач NORAD генерал Терренс О'Шонесі, попри COVID-19, його командування "залишається в повній бойовій готовності, щоби повноцінно виконувати місію оборони" Сполучених Штатів.

Фото з сайту dailystar.co.uk