США вдруге за тиждень перехопили російські бомбардувальники біля Аляски

Американські винищувачі F-22 Raptor знову піднялися на перехоплення російських бомбардувальників Ту-95 поблизу Аляски.

Про це повідомляє CNN.

«Американські військові літаки перехопили дві групи російських бомбардувальників, які увійшли в розпізнавальну зону протиповітряної оборони біля узбережжя Аляски у вівторок ввечері, це другий інцидент за останній тиждень», - йдеться у повідомленні.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки зазначило в середу, що перша група складалася з двох бомбардувальників, яких супроводжували два винищувачі і літак, оснащений системою раннього повітряного попередження і управління.

Друга група складалася з двох російських бомбардувальників, які супроводжував інший літак з системою дальнього радіолокаційного виявлення та управління.

Російські літаки підійшли до берегів Аляски на відстань 60 кілометрів, але залишалися в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи суверенний повітряний простір США.

«Йдеться про значні російські формування у багатьох місцях», - заявив представник військового відомства США, коментуючи перехоплення.

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За оцінками США, деякі польоти військових літаків РФ є звичайними навчальними місіями. Але інтенсивність такої активності, можливо, говорить про те, що Москва хоче дати зрозуміти, що вона має намір не відставати від американських польотів у російських прибережних регіонах, сказав чиновник Пентагону.

Міністерство оборони Росії повідомило в Twitter, що бомбардувальники «виконали плановий 11-годинний політ над нейтральними водами Чукотського, Берингового, Охотського морів і північній частині Тихого океану».

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня американські винищувачі F-22 Raptor піднялися на перехоплення російських бомбардувальників Ту-95 поблизу Аляски.