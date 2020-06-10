Штати прокоментували перехоплення бомбардувальників РФ поблизу Аляски

Збройні сили США захищають свій державний кордон від наближення російських бомбардувальників в мирний час так само, як і в умовах бойових дій.

Про це заявив командувач американського командування NORAD генерал О’Шоунессі, коментуючи перехоплення в середу двох бомбардувальних груп з РФ поблизу Аляски, повідомляє American Military News.

"Повітряні патрулі захищають підходи до нашого державного кордону і надсилають чітке повідомлення, що ми продовжуємо виконувати нашу оборонну місію з тим же потенціалом і здатністю, як і під час бойових дій", - заявив командувач NORAD.

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Таким чином він схарактеризував дії своїх винищувачів F-22 Raptor за підтримки KC-135 Stratotankers та системи Е-3, які провели успішне перехоплення російських бомбардувальних груп, що увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски в середу. Російські групи складалися з бомбардувальників Ту-95, реактивних винищувачів Су-35 та літаків раннього попередження й управління А-50, які наблизились на відстань 30 миль до Аляски.

North American Aerospace Defense Command F-22 Raptors, supported by KC-135 Stratotankers and E-3 Airborne Warning and Control System, completed two intercepts of Russian Bomber formations entering the Alaskan Air Defense Identification Zone early this morning. — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 10, 2020

Нагадаємо: це не перший випадок перехоплення російських бойових літаків поблизу американського узбережжя. Зокрема, у квітні цього року літаки NORAD зупинили два розвідувальних літаки російських сил Іл-38. У березні були перехоплені російські літаки Ту-142. Моделі літаків, які використовуються росіянами, є розробками минулого століття. Так, Ту-142 здійснив свій перший політ у 1968 році та був прийнятий на озброєння в 1972-му, а Іл-38 став серійно виготовлятися у 1968-му.

Головним чином, росіяни намагаються наблизитися до кордонів США в районі Аляски.