Винищувачі НАТО в Балтії за тиждень п'ять разів супроводжували літаки РФ

Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня п'ять разів здійснювали супровід літаків ВПС Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

«25-31 травня винищувачі авіації НАТО в Балтії розпізнавали і п'ять разів супроводжували військові літаки Російської Федерації, які пролітали над Балтійським морем в міжнародному просторі», - йдеться у повідомленні.

Так, 25, 27 і 28 травня було ідентифіковано і здійснено супровід російських літаків АН-12, Ан-26, Су-27, Су-30СМ, які летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінградської області на «материкову» частину РФ або в зворотному напрямку.

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Окремо стоїть інцидент 27 травня, коли винищувачі поліцейської місії НАТО розпізнали, лише за припущенням, російський літак Су-27, який вилетів з Калінінградської області РФ. В районі польотної інформації Литви об'єкт розвернувся і повернувся в Калінінградську область. Літак летів без плану польоту, без радіолокаційного транспондера і не підтримував радіоконтакт з Регіональним центром управління польотами (RSVC). У зв'язку з короткочасністю інциденту літак не міг бути перехоплений і розпізнаний.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві та Естонії.