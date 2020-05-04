Авіапатруль НАТО чотири рази за тиждень перехоплював літаки РФ над Балтією

Авіапатруль НАТО чотири рази за тиждень перехоплював літаки РФ над Балтією

Укрінформ
Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня чотири рази супроводжували літаки ВПС Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

«27 квітня - 3 травня винищувачі, які виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, 4 рази розпізнавали і супроводжували військові літаки РФ, що летіли над Балтійським морем у міжнародному просторі», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 27 квітня Винищувачі повітряної поліції НАТО розпізнали російський літак Ан-26, який летів з Калінінградської області на материкову частину РФ з планом польоту, включеним радіолокаційним ретранслятором, підтримував зв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом.

Комі того, 28 квітня були розпізнані два літаки РФ Ту-160, а також два літаки Су-35, що летіли в Калінінградську область. Обидва літаки Су-35 літали без планів польоту, з вимкненими ретрансляторами і не підтримували радіозв'язок. Два Ту-160 літали з радіолокаційними транспондерами, без планів польоту, не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром.

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Також 28 квітня авіапатруль НАТО розпізнав літак A-50 разом з двома літаками ескорту Су-27, які летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області в РФ. А-50 летів без радіолокаційного ретранслятора, з планом польоту, підтримував радіозв'язок. Обидва літаки Су-27 літали без планів польоту, без радіолокаційних ретрансляторів і не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром.

Наступного дня, 29 квітня, був розпізнаний російський літак Ан-12, який летів у Калінінградську область. У Калінінградській області літак розвернувся і продовжив політ у бік «материкової частини» РФ. Ан-12 літав без радіолокаційного ретранслятора, з планом польоту, підтримував радіозв'язок.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві й Естонії.

Фото: NATO

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