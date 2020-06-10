Винищувачі США знову перехопили російські бомбардувальники біля Аляски

Американські винищувачі F-22 Raptor знову піднялися на перехоплення російських бомбардувальників Ту-95 поблизу Аляски.

Про це повідомляє Daily Star.

"Американські винищувачі перехопили та супроводжували чотири російських ядерних бомбардувальника, що літали поблизу Аляски", - йдеться у повідомленні.

Російська сторона заявила, 11-годинний плановий політ, здійснений її бомбардувальниками Ту-95, відповідав міжнародному праву і що американські тактичні винищувачі F-22 Raptor супроводжували його літаки на деяких етапах їх польоту.

У травні американські винищувачі F-22 Stealth двічі перехоплювали два російські бомбардувальники Ту-95 біля узбережжя Аляски.

Фото з сайту dailystar.co.uk